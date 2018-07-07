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واشنطن بوست": مستشارو ترامب وحلفاؤه يتخوفون "خيانته"

السبت 07/يوليه/2018 - 09:25 ص
واشنطن بوست: مستشارو ترامب وحلفاؤه يتخوفون خيانته
ترامب
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وكالات
 

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب وحلفاءه، يتخوفون من تقديمه تنازلات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في هلسنكي.

 

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين إلى أن هذه التنازلات، قد تطال قضية وضع شبه جزيرة القرم الروسية وتسوية الأزمة الأوكرانية، مضيفة أن ما يقلق المقربين من الرئيس الأمريكي والأوروبيين هو احتمال ظهور ترامب بمظهر رجل مستعد لأن "يغض النظر" عن مشاكل الماضي "من أجل صفقة" يعتبرها مربحة.

 

وحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف أخرى أيضا، تتعلق بموقف ترامب من حلف الناتو، حيث ذكر أحد المصادر، أن الرئيس أبلغ مستشاريه بنيته تقليص النفقات الأمريكية على أغراض الدفاع عن أوروبا إذا أحجمت دول شمال الأطلسي الأخرى عن زيادة مساهماتها في تعزيز الحلف.

 

ويعقد بوتين وترامب أول لقاء قمة "كاملة" لهما في هلسنكي في 16 يوليو الحالي، وذلك بعد اجتماعهما على هامش قمة العشرين في هامبورغ الألمانية قبل عام، ولقاء قصير خلال قمة دول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" في فيتنام في نوفمبر 2017.

 

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