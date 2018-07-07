"المرور": سيولة على كافة المحاور والطرق الرئيسية

قال الرائد محمد الشربيني، مُشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن أحجام الحركة المرورية منخفضة على كافة المحاور، وحتى الآن الأحجام المرورية أقل من المعتاد بشكل كبير، وهناك سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدي البلد"، اليوم السبت، أنه متوقع ان نشهد زيادة في الحركة المرورية في الفترة الليلة، وسيتم التعامل معها سريعًا.



ونوه بأن الإدارة العامة للمرور قامت بحملات توعية بشكل كبير على كافة الطرق السريعة وداخل المحافظات، لتقليل الحوادث بالتركيز على المسببات الحوادث سواء على السرعة الزائده أو مسافة الأمان، والأسبوع الحالي هناك توجيه من وزير الداخلية بتنفيذ حملة مرورية مكبرة لضبط المخالفات المتنوعة للسيارات يتم تنفيذها من اليوم على كافة الطرق المرورية، فضلًا عن توعية قائدي المركبات بالسير دون تعاطي المواد المخدرة.

