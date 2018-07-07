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رسالة من خامنئي عن الوضع الاقتصادي الإيراني تصدم روحاني

السبت 07/يوليه/2018 - 09:10 ص
رسالة من خامنئي عن الوضع الاقتصادي الإيراني تصدم روحاني
روحاني وخامنئي
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وكالات
 

كشف مصدر إيراني أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، بعث رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، يطالبه فيها بتحقيق عاجل حول وضع سوق العملات الأجنبية، وتدهور العملة المحلية، معربًا عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي.

 

ونقل موقع إرم عن وكالة أنباء "فارس نيوز" أن رسالة خامنئي لروحاني حملت استفسارات عن تقلبات السوق والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية الأسبوع الماضي، ما دفع آلاف الإيرانيين للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة والنظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

 

من جانبهم، يرى مراقبون أن النظام الإيراني سيواجه أياماً صعبة في ظل قرب وضع عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة ضد طهران، فيما تسعى الأخيرة إلى الحصول على ضمانات اقتصادية مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي.

 

المزيد عن: روحاني رسالة خامنئي ايران الوضع الاقتصادي
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