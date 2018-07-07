ربة منزل تتعدي على مغربية لزواجها من طليقها بالزقازيق في الشرقية





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9856 جُنح ثان الزقازيق لسنة 2018.

حررت ربة منزل، مغربية الجنسية، اليوم السبت، بلاغًا تتهم فيه طليقة زوجها بالتعدي عليها بالضرب المُبرح، بسبب زواجها منه بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بورود بلاغًا من "ر.ل" 34 سنة، مغربية الجنسية، مُقيمة بالزقازيق، تتهم فيه "ش.ال.ع" ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالضرب المبرح وإصابتها في وجهها ورأسها بعدة كدمات؛ بسبب زواجها من طليقها "محمد.م.إ".