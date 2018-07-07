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هكذا علق أحمد السقا على خروج البرازيل من كأس العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 08:13 ص
هكذا علق أحمد السقا على خروج البرازيل من كأس العالم
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الفجر الفني
 

عبر الفنان أحمد السقا، عن دهشته الشديدة إزاء خروج منتخب البرازيل من كأس العالم بعد خسارته أمام منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد. 

وغرد السقا، عبر حسابه بتويتر متسائلًا: "ماذا يحدث بكأس العالم!؟ ".

ولاقت التغريدة تفاعل جمهور السقا، ومتابعيه عبر تويتر، حيث عبر الكثيرون بدورهم عن دهشتهم هم الأخرون من خسارة البرازيل.

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