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التشكيل المتوقع لقمة إنجلترا والسويد في كأس العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 08:11 ص
التشكيل المتوقع لقمة إنجلترا والسويد في كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

يلتقي منتخب إنجلترا مع السويد في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد "كوسموس أرينا"، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الإنجليزي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، هارى ماجواير

الوسط: كييران تريبيير، ديلى ألي، جوردان هندرسون، جيسى لينجارد، آشلى يونج

الهجوم: رحيم ستيرلينج، هارى كين.


ومن المنتظر أن يخوض منتخب السويد لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: روبين أولسن

الدفاع: إيميل كرافث، فيكتور ليندولف، أندرياس جرانكفيست، لودفيج أوجوستينسون

الوسط: فيكتور كلايسون، سيباستيان لارسون، ألبين إيكدال، إيميل فورسبرج

الهجوم: ماركوس بيرج، أولا تويفونين.

المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم انجلترا والسويد السويد إنجلترا
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