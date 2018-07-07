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مرتضى منصور: الإسماعيلي طلب إستعارة "شيكابالا وفتحي".. طارق وجبر "متمردان" (فيديو)

السبت 07/يوليه/2018 - 07:59 ص
مرتضى منصور: الإسماعيلي طلب إستعارة شيكابالا وفتحي.. طارق وجبر متمردان (فيديو)
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الفجر الرياضي
 

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإسماعيلي طلب الحصول على خدمات محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي ثنائي الأبيض على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: " الإسماعيلي طلب رسميا إستعارة مصطفى فتحى وشيكابالا خلال الانتقالات الصيفية الحالية ولكن الأول رفض".

وأضاف: "شيكابالا من ساعة ما رجع مع المنتخب وهو بيتفسح واللى مش عاوز الزمالك فالزمالك مش عاوزه".

وتابع: "حامد وجبر هاربان متمردان، ولم يحصلا على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات".

وأكمل: "طارق حامد سرق عقده مع الزمالك وأعطاه لمسئولي بيراميدز، وطالبهم بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ2 مليون دولار، أما علي جبر فتلقى عرضًا من بيراميدز بـ15 مليون ولكنه طلب 18 مليونًا".

واختتم: "أحمد الشناوي حارس المرمى يرغب في الحصول على مليون ونصف المليون دولار في العام الواحد، ومن لا يريد الزمالك فالنادي لا يريده".

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