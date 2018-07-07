تعرف على عدد مشاهدات تريلر"الرجل الأخطر" لـ سامح حسين (فيديو)

تخطى تريلر فيلم "الرجل الأخطر" بطولة الفنان سامح حسين حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وتقرر طرح الفيلم سينمائيًا في 11 يوليو الجاري، بينما يقام العرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله بعد غدِ الإثنين.





الفيلم يتناول فكرة التشويه الذى حدث لمصر فى الآونة الأخيرة، ومحاولة تقديم معالجة للقضية ووضع الصورة الجمالية التى كانت تتمتع بها مصر فى الماضى.





"الرجل الأخطر"، تأليف جوزيف فوزى، وإخراج مرقس عادل، مدير تصوير مايكل جورجى، ويشارك فى بطولته كل من إدوارد وأحمد حلاوة وهالة فاخر ورحمة حسن وآخرين، ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الفنان الكوميدى سامح حسين، والمخرج مرقس عادل بعد فيلمهما "بث مباشر"، والذى عرض فى سبتمبر الماضى، وشارك فى بطولته سامية الطرابلسى ومحسن منصور وآخرين.







