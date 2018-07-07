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مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لوالد "كهربا " (فيديو)

السبت 07/يوليه/2018 - 07:49 ص
مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لوالد كهربا (فيديو)
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الفجر الرياضي
 
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة نارية إلى عبدالمنعم والد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأبيض والعائد من الإعارة لفريق اتحاد جدة.

وقال "مرتضى" في تصريحات تليفزيونية:  "لا فائدة مما يفعله هذا الرجل، أتى لي في وقت سابق وبكى كي أوافق على إعارة ابنه لأجل الأموال، وأقول له تعاقد نجلك مع الزمالك سليم".

وواصل: "لماذا ذهبت إلى اتحاد الكرة لتستعلم عن عقد نجلك في ظل عدم قيده في القائمة الأولية؟، سنقيده في القائمة الثانية، اللاعب تحدث معي بأدب وأبلغني بعرض إماراتي وأنا رحبت".

واختتم رئيس الزمالك معلقًا على موقف الثنائي المعار: "مصطفى فتحى وشيكابالا تلقيا عرض استعارة من الإسماعيلى والأول رفض".

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