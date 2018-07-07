قمة نارية بين السويد وإنجلترا بكأس العالم

يلتقي منتخب إنجلترا مع السويد في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد "كوسموس أرينا"، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018.





يسعى منتخب إنجلترا إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة سلسلة انتصاراته والتأهل للدور نصف النهائى للمرة الأولى منذ عام 1990.





وتعلق جماهير إنجلترا آمالها على المهاجم هارى كين صاحب الأهداف الـ 6 فى بطولة كأس العالم فى زيارة شباك السويد وقيادة منتخب الإنجليزي للتأهل للدور نصف النهائى من منافسات البطولة.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الإنجليزي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، هارى ماجواير

الوسط: كييران تريبيير، ديلى ألي، جوردان هندرسون، جيسى لينجارد، آشلى يونج

الهجوم: رحيم ستيرلينج، هارى كين.





وعلى الجانب الأخر يتطلع منتخب السويد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 1994، متسلحا بعنصري الخبرة والأداء الجماعي.





ومن المنتظر أن يخوض منتخب السويد لقاء اليوم بتشكيل مكون من:ج

حراسة المرمى: روبين أولسن

الدفاع: إيميل كرافث، فيكتور ليندولف، أندرياس جرانكفيست، لودفيج أوجوستينسون

الوسط: فيكتور كلايسون، سيباستيان لارسون، ألبين إيكدال، إيميل فورسبرج

الهجوم: ماركوس بيرج، أولا تويفونين.





ويدير مباراة السويد وإنجلترا الحكم الدولي الهولندي بيورن كوبيرس.



