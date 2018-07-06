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كنده علوش تهنيء شيرين رضا في عيد ميلادها بهذه الكلمات (صورة)

السبت 07/يوليه/2018 - 07:21 ص
كنده علوش تهنيء شيرين رضا في عيد ميلادها بهذه الكلمات (صورة)
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هنأت الفنانة كنده علوش، زميلتها الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشرت علوش، صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وشيرين رضا وغادة عادل معلقة عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا شكشوكة قلبي".

يذكر أن كنده علوش، غابت عن السباق الرمضاني الماضي، حيث لم تشارك في تقديم أي أعمال فنية. 

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