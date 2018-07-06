كنده علوش تهنيء شيرين رضا في عيد ميلادها بهذه الكلمات (صورة)

هنأت الفنانة كنده علوش، زميلتها الفنانة شيرين رضا بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





ونشرت علوش، صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وشيرين رضا و غادة عادل معلقة عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا شكشوكة قلبي".



