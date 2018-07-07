ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاوضات مع إدريس إلبا للعب دور الشرير الرئيسي في سلسلة The Fast and the Furious

السبت 07/يوليه/2018 - 06:59 ص
مفاوضات مع إدريس إلبا للعب دور الشرير الرئيسي في سلسلة The Fast and the Furious
طباعة
 

تخوض الشركة المنتجة لسلسلة أفلام The Fast and the Furious مفاوضات مع النجم إدريس إلبا، للعب دور الشرير الجديد فى الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة بطولة دوين جونسون وجيسون ستاثام، وفان ديزل.
 
ومن المقرر أن يلعب إلبا دور الشرير الرئيسي فى الجزء الجديد المقرر طرحه فى أواخر 2019.

ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.

المزيد عن: نجوم الفن مفاوضات مشاهير مزيكا فيلم فن سينما دراما الفجر الفني ادريس البا اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 8:20:28 AM