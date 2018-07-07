مفاوضات مع إدريس إلبا للعب دور الشرير الرئيسي في سلسلة The Fast and the Furious





تخوض الشركة المنتجة لسلسلة أفلام The Fast and the Furious مفاوضات مع النجم إدريس إلبا، للعب دور الشرير الجديد فى الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة بطولة دوين جونسون وجيسون ستاثام، وفان ديزل.

ومن المقرر أن يلعب إلبا دور الشرير الرئيسي فى الجزء الجديد المقرر طرحه فى أواخر 2019.





ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، ومن تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.



