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طليقة توفيق عكاشة تسخر من زواجه من حياة الدرديري بصورة وكلام لاذع

السبت 07/يوليه/2018 - 06:23 ص
طليقة توفيق عكاشة تسخر من زواجه من حياة الدرديري بصورة وكلام لاذع
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نشرت الإعلامية رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، صورًا من حفل الحناء الذي سبق حفل زفاف عكاشة على الإعلامية حياة الدرديري.

طليقة عكاشة، سخرت منه ومن والد حياة الدرديري، بقولها: "والد العروس يستقبل الزوار،، ملحوظة الوالد هو اللي على اليمين".

وأضافت: "من المؤسف أن بعد لما باظ موضوع إقامة حفل زفاف العروسين، قرر الأخ عكاشة أن يحتفل بزفافه مع أهالي حارة قرقر بمحافظة البحيرة قرية بدر حلاوة في صيوان مهيب شهده العديد من كبار شخصيات ميت بدر حلاوة".


طليقة توفيق عكاشة تسخر من زواجه من حياة الدرديري بصورة وكلام لاذع
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