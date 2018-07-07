رولا سعد باكية: "أمي طردتنا من البيت ورمتنا في ملجأ" (فيديو)





روت المطربة اللبنانية رولا سعد، تفاصيل الحياة القاسية التي عاشتها بعد وفاة والدها، مشيرة إلى أن والدتها طردتها وأشقائها من البيت وأودعتهم في الملجأ بعد زواجها بأحد الأشخاص.





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، على قناة "الحياة"، "أنا لا أحب النفاق، وأمي لا أعرفها كأم، لأنها محبتنيش".





وأشارت إلى أنها حاولت الهروب من الملجأ في سن الثانية عشر، نظرًا للمعاناة التي كانت تعيش فيها، لافتة إلى أنها خرجت من الملجأ في عمر الـ16 سنة".



ولفتت إلى أنهت التقت بوالدتها بعد دخولها الملجأ بـ7 سنين، وسألتها عن سبب تركهم، مضيفة: لو ماتت مش هزعل عليها كأم، لكن هزعل عليها كإنسانة".









