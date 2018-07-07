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طرح الحلقة العاشرة من الموسم الثاني لـ "GLOW" في 8 يوليو

السبت 07/يوليه/2018 - 05:37 ص
طرح الحلقة العاشرة من الموسم الثاني لـ GLOW في 8 يوليو
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تطرح شبكة قنوات نتفليكس الحلقة العاشرة من الموسم الثانى للمسلسل الكوميدى GLOW، بطولة النجمة أليسون برى، يوم 8 يوليو الحالى فى العاشرة مساءً.

أحداث المسلسل مستوحاة من وقائع حقيقية عن دوري المصارعة النسائية فى ثمانينيات القرن الماضي، حيث يرصد المسلسل حياة روث وهى ممثلة سابقة تجد طريقها نحو دورى المصارعة النسائية فى لوس أنجلوس وتبدأ من هناك قصتها.

 "GLOW"من تأليف الكاتبتين جينجى كوهان وليز فلايف، وتقوم ببطولته أليسون برى أليسون برى وبجانبها سيتواجد كل من بريت بارون، وكيم جيتوود، وريبيكا جونسون.

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