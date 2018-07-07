شريف رمزي: هذا سر ابتعاد زوجتي ريهام أيمن عن التمثيل





نفى الفنان شريف رمزي، أن يكون السبب وراء ابتعاد زوجته الفنانة ريهام أيمن، عن الساحة الفنية كما أشيع مؤخرًا.

وقال خلال حواره ببرنامج "قالوا وقولنا" مع الإعلامية آلاء لاشين على قناة مصر الأولى، إن ريهام، ابتعدت عن الفن بسبب انشغالها بتربية ابنهما.





وأكد رمزي، أنه لم يقف أمام طموح زوجته في يوم من الأيام.





