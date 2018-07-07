محمد صلاح يغادر إلى دبي لاستكمال إجازته

غادر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الأراضي المصرية منذ قليل متجهًا إلى دبي، رفقة زوجته وابنته لاستكمال إجازته قبل العودة لصفوف فريقه مطلع الإسبوع المقبل.

وتواجد صلاح، في مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادًا للسفر، عقب حضور حفل خطوبة شقيقه نصر صلاح، أول أمس الخميس والذي أقيم في طنطا.





وكان صلاح، أعلن في وقت سابق عن تجديد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي لمدة 5 أعوام مقبلة براتب خيالي، لينهي شائعات رحيله عن الفريق اللندني بداية الموسم الجديد.