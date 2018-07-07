حصري .. مشاهده مباراه روسيا وكرواتيا بث مباشر اليوم 7-7-2018 الدور ال8 في كاس العالم بدون تقطيع

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معلومات عن مشاهدة كرواتيا وروسيا اليوم روسيا Vs كرواتيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : علي محمد علي (بي إن ماكس 7) + سوار الذهب (بي إن 4k) .





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