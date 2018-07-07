حوار|مدرب اتحاد الشرطة يكشف سر هبوط الفريق ويتحدث عن الصفقات الجديدة









يعد توفيق صقر، المدير الفني الحالي لنادي اتحاد الشرطة، لاعب سابق ضمن فريق المنصورة، وغزل المحلة، وانضم لمنتخب مصر، كما عمل من قبل في تدريب فريق الداخلية، والشرطة.





وفي حوار خاص لـ"الفجر الرياضي" أوضح صقر طموحه مع اتحاد الشرطة في الموسم الجديد، والصفقات التي تعاقد معها فريقة، والقائمة الأولى خلال السطور التالية ...





* ماهي استعداداتك للموسم الجديد مع الفريق؟





بدأت مؤخراً فترة إعداد فريق اتحاد الشرطة، ونعمل على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا من أجل العودة للممتاز "ب" سريعاً.





* هل تم التعاقد مع لاعبين جدد هذا الموسم؟





تم التعاقد مع 7 لاعبين هذا الموسم وهم، إسلام منصور، ومصطفى نصر، ومحمد العشري، ورضا نجيب، ومحمود كوكو، وأحمد أشرف، وإسلام حسن، بينما تم الاستغناء عن الثنائي من لاعبي الفريق وهم أيمن سعد ، وإيهاب ريان.





* ماذا عن القائمة الأولى؟





تضمنت القائمة بقاء 6 من لاعبي الفريق الموسم الماضي وهم مصطفى هاني، وأحمد عجلة، والإفريقي تمارا ، ومعتز نجيب، ومحمود ناجي، وعمرو عبد المجيد.





* ماهو سبب هبوط الشرطة لدوري القسم الثالث؟





لم أكن أتواجد في الجهاز الفني خلال الموسم الماضي، ولكن غياب التوفيق، في أكثر من مباراة تسبب في فقد العديد من النقاط ,لم يكن هناك أي تقصير من إدارة النادي ولا يوجد أزمة مالية فعقود لاعبي الشرطة كانت من أعلى العقود بدوري الممتاز "ب" ، ولكن بعد هبوط الفريق تقرر خصم 50% من عقد كل لاعب حسب اللائحة.





* هل يوجد دعم من الإدارة للفريق؟





نعم يوجد دعم قوي وتأكيداً على ذلك تقوم ادارة النادي بالتعاقد مع عدة لاعبين متميزون هذا الموسم.





* ماهو طموحك مع فريق الشرطة؟





طموحي وطموح الإدارة الصعود لدوري القسم الثانى، وتأدية موسم يليق بحجم وأسم إتحاد الشرطة. وبقاء 6 من لاعبي الفريق الموسم الماضي وهم " مصطفى هاني، وأحمد عجلة، وتمارا الأفريقي، ومعتز نجيب، ومحمود ناجي، وعمرو عبد المجيد.



