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رسميا.. القناة يتعاقد مع مدافع الجيش

السبت 07/يوليه/2018 - 04:14 ص
رسميا.. القناة يتعاقد مع مدافع الجيش
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محمد الصو
 

  

نجح مسؤولو نادي القناة، في الحصول على خدمات أحمد سعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ووقع سعيد، مساء أمس لمدة موسمين في حضور كلًا أبوطالب العيسوي المدير الفني للقناة، وعلي يحيي المدرب وعاطف عبد العزيز المدرب العام، بالإضافة إلى أحمد سمير وكيل أعمال اللاعب.

 

ويسعى مسؤولو القناة في تدعيم صفوفه في إطار خطته لاستعادة بريقه والعودة مجددًا لمنافسات الدوري الممتاز، بعد التواجد فترة طويلة ضمن دوري الدرجة الأولى.

 

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