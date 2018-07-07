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حصري لـ"الفجر الفني" كواليس "وأنت معايا" لـ تامر حسني والشاب خالد.. تشاهدها للمرة الأولى (فيديو)

السبت 07/يوليه/2018 - 03:57 ص
حصري لـالفجر الفني كواليس وأنت معايا لـ تامر حسني والشاب خالد.. تشاهدها للمرة الأولى (فيديو)
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نور طلعت
 

حصل "الفجر الفني" على كواليس كليب "وأنت معايا" للفنان تامر حسني والشاب خالد، لم ينشرها الأول، ضمن الفيديو الذي طرحه منذ يومين كدعايا للفيديو كليب.

وشهدت كواليس الفيديو كليب أجواءً من المرح والحماس بين جميع أفراد العمل، وضم الفيديو الذي نشره حسني، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، إشادة المخرج سعيد الماروق، بالفنان تامر حسني، حيث أكد أن الفضل في تنفيذ هذا العمل يرجع إليه.

وشدد مهندس  الصوت ياسر أنور، علي تفوق حسني، وإتقانه اللهجة الجزائرية، الذي جعل الشاب خالد، يوافق علي مشاركته الديو فور سماعه الأغنية. .

ومن المعروف أن الشاب خالد، قام في سبتمبر الماضي، بتسجيل الجزء الخاص به من الديو الغنائي في ستديو ميشال فاضل، بلبنان، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع حسني، موضحًا أنه يتمتع بذكاء فني إضافة إلى شعبيته الاستثنائية كفنان مصري بالجزائر وجميع البلاد العربية وبلاد المهجر. 

بينما قام تامر، بتسجيل الجزء الخاص به، في ستديو TH production.

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتهدف إلى إصلاح ما أفسدته كرة القدم بين مصر والجزائر، والتعبير عن جميع الشعوب العربية.


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