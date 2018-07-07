كورتوا يوضح سوء الفهم تجاه حارس انجلترا





قام تيبو كورتوا حارس المنتخب البلجيكي بتوضيح سوء الفهم الذي حدث بينه وبين حارس مرمى إنجلترا جوردان بيكفورد.





حيث تقابل المنتخبان في مرحلة المجموعات وفازت بلجيكا بهدف مقابل لا شيء، وعلق كورتوا على هدفهم قائلًا: "حارس إنجلترا أقصر مني ب 10 سنتيمترات، لو كنت مكانه كنت سأصد الكرة."





إلا أن كورتوا عاد بعد فوزه أمام البرازيل اليوم ليأكد أنه لم يقصد السخرية من طول بيكفورد، حيث تناقلت العديد من الأقاويل أبرزها ردود بيكفورد حيث قال بعد أداءه الممتاز في ضربات الترجيح أمام كولومبيا: "لا يهمني أبدًا إذا ما كنت أضخم حارس على الإطلاق، فما يهم هو أن تكون على الموعد أمام تحديات مثل تلك، وهذا ما فعلته."





وعلق كورتوا على ذلك اليوم قائلًا: "أريد توضيح أمر واحد، أنا لم أسخر من طول بيكفورد، هذا أمر لن أفعله أبدًا. لقد أردت فقط توضيح الأمر لأنني سمعت الكثير من الأشياء."





وأضاف: "لقد قصدت أنه لمس الكرة ولكنه لم يستطع صدها ولو كنت مكانه كنت سأصدها لأني أطول. أنا لم أسخر منه لأنني أعلم أنه حارس رائع."