رسميا.. "التموين" تكشف الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد الجدد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح أبواب مكتب التموين بشكل رسمي بدءًا من 15 يوليو الجاري وذلك أمام كل المواطنين من أجل إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.





وعن الأوراق المطلوبة من أجل تقديم وتسجيل المواليد الجدد في البطاقات جاءت على النحو التالي:

- البطاقة التموينية لـ"رب الأسرة".

- البطاقة الشخصية لـ"رب الأسرة".

- بيان بعدد المستفيدين بالسلع التموينية على البطاقة التموينية (يستخرج هذا البيان من المكتب التمويني التابعة له البطاقة).

- أصل شهادة ميلاد "كمبيوتر" للإطفال المراد إضافتهم (يحدد عدد الأطفال الذين سيتم اضافتهم فور إعلان وزارة التموين الشروط الخاصة بإضافة الأطفال).





وكانت وزارة التموين ذكرت في بيان رسمي، أن باب تسجيل المواليد سيفتح في 15 يوليو المقبل، ويستمر لمدة ثلاث شهور.



