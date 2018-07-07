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تفاصيل مباراة كرواتيا وروسيا بدور الربع نهائي بكأس العالم ومشاهدة البث المباشر

السبت 07/يوليه/2018 - 03:28 ص
تفاصيل مباراة كرواتيا وروسيا بدور الربع نهائي بكأس العالم ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

 

يسعي متتخب كرواتيا، ومنتخب روسيا، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما يوم السبت، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس العالم في روسيا.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

 

وتأهل منتخب كرواتيا كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب روسيا كوصيف للمجموعة الأولي في المونديال.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.

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