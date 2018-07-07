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أجر راغب علامة الصادم في "مهرجان إفران" يثير غضب المغاربة

السبت 07/يوليه/2018 - 03:30 ص
أجر راغب علامة الصادم في مهرجان إفران يثير غضب المغاربة
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تسبب مبلغ مالي من المقرر أن يتقاضاه الفنان اللبناني راغب علامة، خلال مهرجان "إفران" الدولي، في موجة غضب بالمغرب، حيث طالب نشطاء بتوضيح رسمي من الجهات المعنية.

وانتقد نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بشدة إدارة المهرجان؛ بعدما أشارت التقارير إلى أن المغني "سيتقاضى ما يقارب 80 ألف دولار مقابل ساعة من الغناء".

وقال بعض النشطاء إن "مدينة إفران، والمنطقة أحوج إلى المبلغ الذي سيحصل عليه الفنان مقابل ساعة من الغناء في افتتاح المهرجان"، فيما هاجم آخرون المسؤولين؛ لما اعتبروه "إسرافًا غير مبرر" على الفنانين الأجانب.

ومن المرتقب أن يفتتح الفنان راغب علامة، مساء اليوم الجمعة، الدورة الثالثة من "مهرجان إفران الدولي"، حيث أعلن ذلك عبر تدوينة على حسابه بموقع "الانستغرام"، معربًا عن سعادته للغناء أمام الجمهور المغربي.


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