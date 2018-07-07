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جريزمان يكشف سر عدم الاحتفال بهدفه في شباك أوروجواي

السبت 07/يوليه/2018 - 03:25 ص
جريزمان يكشف سر عدم الاحتفال بهدفه في شباك أوروجواي
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ريهام عبد المحسن
 
صرح أنطوان جريزمان نجم فرنسا ورجل مباراة فرنسا وأوروجواي عقب فوز الديوك الفرنسية بهدفين نظيفين في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنه يحب الأوروجوانيين وثقافتهم وأعرب عن أمله بأن يسير قدما في البطولة ويفعل كل شيء فيها.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية عقب اللقاء :" قابلنا خصما قويا وعنيدا وكنا ننتظر ذلك، التزمنا الهدوء حتى النهاية، لقد سجلنا الهدف الأول، ثم حاولنا أن نسيّر المباراة، عرفنا كيف نتفادى أن ننساق وراء طريقة لعبهم وطبقنا أسلوبنا في اللعب، حاولنا أن نقلقهم وتمكنا من ذلك، أنا مرتبط كثيرا بأوروجواي، لدي الكثير من الأصدقاء في فريقي، أحب الأوروجوانيين وثقافتهم، سنواصل التحلي بنفس التركيز ونعرف ما ينتظرنا وأين نريد أن نصل وأتمنى أن نواصل المضي قدما ونفعل كل شيء".

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