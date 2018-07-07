نائبة بالبرلمان تكشف حقيقة فرض ضريبة على التركات والميراث

كشفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائبة ميرفت الكسان، حقيقة فرض ضريبة على الميراث والتركات، وذلك من خلال تصريحاتها الإعلامية.





وأضافت النائبة خلال حديثها ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل المادة 42 بالقانون 91 لعام 2005، والخاص بالضريبة على الدخل من أجل سد ثغرات تشريعية والتي تتعلق بفرض ضريبة على التصرفات العقارية 2.5% وأن تلك الضريبة موجودة منذ عام 1930.