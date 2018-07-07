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أنباء عن انفصال وائل كافوري عن زوجته.. تعرف على التفاصيل

السبت 07/يوليه/2018 - 03:23 ص
أنباء عن انفصال وائل كافوري عن زوجته.. تعرف على التفاصيل
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ترددت الكثير من الأنباء مؤخرًا التي تفيد بانفصال الفنان اللبناني وائل كافوري عن زوجته السيدة أنجيلا بشارة.

عدد من المصادر المقربة من الفنان اللبناني أكدت ان الجفاء وقع بينه وبين زوجته الى درجة كبيرة، والذي وصل الى حد الطلاق، وأن طفليهما باقيان معها، بينما يراهما وائل في نهاية الاسبوع.

يذكر أن وائل كفوري تزوج مدنيًا من أنجيلا في يناير 2011 بشكل سري بعيد عن الإعلام في قبرص، ومنذ لحظة ارتباطهما، لم يحضر الفنان اللبناني أي مناسبة فنية مع زوجته، ونادراً ما يتحدث عنها في لقاءاته الإعلامية، وقد برر ابعاد زوجته عن الأضواء، وحرصه على عدم نشر صور لها بأنه تربى على الخصوصية كما أنها لا تحب الظهور الإعلامي.


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