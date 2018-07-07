ميجان ماركل "مدمرة" بعد كشف أسرار حياة الدوقة في برنامج تلفزيوني

قال مصدر مقرب من الأميرة ميغان ماركل meghan markle أنها مدمرة بعد أن كشف والدها مزيداً من الأسرار العائلية خلال برنامج تلفزيوني بريطاني شهير تضمنت رسائل خاصة مع الأمير هاري.

والد ميغان توماس ماركل البالغ 71 عاماً كان قد كشف عن الرسائل الهاتفية بينه وبين الأمير هاري قبل زواجه من إبنته. كما تحدث عن وجهات النظر السياسية للأمير وعما اذا كانت إبنته ستنجب أطفال.





وأضاف المصدر أن الدوقة لا تفهم سبب مشاركة والدها تفاصيل أكثر عن حايتها، إذ أنها تحاول التلائم مع نمط حياتها الجديدة ، وقد سبب لها والدها صدمة حيث من المفترض أن يهتم بها ولا يتسبب بإحراجها.