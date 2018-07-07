"التعليم" تحسم الجدل حول زيادة مصاريف المدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت تطبيق فكرة "أنشطة التوكاتسو" اليابانية في المدارس الحكومية، مشددًا على كون هذه الأنشطة لن تؤثر على مصروفات المدارس الحكومية.





وقال الوزير، في تصريحات صحفية: "الوزارة لا تنوي نهائيًا فرض أي زيادات على مصروفات المدارس الحكومية مقابل تطبيق هذه الأنشطة، ولم يخطر على بالنا مثل هذه الأفكار نهائيًا، ولا أعرف من أين تأتي وسائل الإعلام بهذه الأخبار".

وكانت حالة من القلق قد انتابت عدد من أولياء أمور الطلاب، وذلك بعدما تم إعلان الوزارة عن تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية، وذلك داخل المدارس الحكومية، حيث تسائل المواطنين عبر السوشيال ميديا خلال الساعات المقبلة حول هذا الأمر، قائلين: "وهل هذا يعني بأن هناك مصاريف سوف يتم إضافتها على الطالب؟".



