تفاصيل نقل هياتم إلى العناية المركزة في حالة خطيرة.. وهذه طبيعة مرضها!





أكدت نقابة المهن التمثيلية خبر نقل هياتم إلى العناية المركزة في حالة صحية متدهورة، بعد انتشار العديد من التقارير التي تلمح ذلك خلال الساعات الماضية.





فقد كشفت مصادر مقربة من هياتم أنها تتواجد حاليًا في مستشفى مصر الدولي بعد تدهور حالتها الصحية، نافين ما تردد مؤخرًا عن إصابتها بسرطان الدم، وملمحين إلى أنه لم يتم تحديد وضعها الصحي بشكل نهائي حتى الآن، وذلك بحسب صحيفة الدستور.





وكانت الكثير من التقارير الصحفية قد ألمحت إلى إصابة الفنانة المصرية المعتزلة بالسرطان، مؤكدين أن مرضها هو السبب في تدهور حالتها النفسية وفقدانها للكثير من وزنها بصورة لافتة مؤخراً.







