شاهد.. إعلامية "المحور" تبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

بكت الإعلامية دينا يحيى على الهواء أمام جميع المشاهدين، وذلك أثناء حديثها عن الفتاة أميرة، التي ألقت بنفسها أمام المترو في واقعة أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية.





وأشارت الإعلامية إلى أن الفتاة المنتحرة كان لديها ثبات انفعالي كبير، كما أنها لم تتردد في إلقاء نفسها، قائلة: "اللى لفت نظري حالة الثبات الانفعالي التى ظهرت عليها أميرة قبل إلقاء نفسها ولا مترددة ولا خايفة ولا قلقانة".

وأضافت "يحيى"، خلال تقديمها برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "المحور" الفضائية المصرية، قائلة: "هل يمكن للإنسان أن يضحي بنفسه بهذه الطريقة".





وأوضحت أنه مهما كانت المشاكل الأسرية، ولكن بالفعل حدث ذلك وشبهت وضع الفتاة المنتحرة بالكوب الماء عندما يزيد به الماء يقع، قائلة: "أه ممكن يحصل لأن الإنسان شبه كوب الماء أما المياه تزيد فيه تبدأ تقع ودا اللى حصل مع أميرة بسبب المشاكل التى مرت بها خاصة بعد وفاة والدتها والطريقة التى عاملها بها أشقاؤها".



