توقيت مباراة كرواتيا وروسيا بالمونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب كرواتيا أول المجموعة الرابعة، مع روسيا ثاني المجموعة الأولي في مباراة من العيار الثقيل، وذلك يوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم، والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

وتقام المباراة يوم السبت والموافق 7 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

واحتل منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، أما المنتخب روسيا احتل المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة كرواتيا وروسيا عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1"

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.