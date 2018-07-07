شاهد.. مذيعة "المحور" تبكي أمام المشاهدين على الهواء (فيديو)





بكت الإعلامية ” دينا يحي” على الهواء أمام جميع المشاهدين، وذلك أثناء حديثها عن الفتاة ” أميرة ” التي ألقت بنفسها أمام المترو في واقعة أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية.





حيث أشارت الإعلامية ان الفتاة المنتحرة كان لديها ثبات انفعالي كبير، كما أنها لم تتردد في إلقاء نفسها، قائلة: ” اللى لفت نظري حالة الثبات الانفعالي التى ظهرت عليها أميرة قبل إلقاء نفسها ولا مترددة ولا خايفة ولا قلقانة”

وأضافت ” يحي” من خلال تقديمها برنامج ” آخر الأسبوع” والمذاع على قناة ” المحور” الفضائية المصرية، قائلة: ” هل يمكن للإنسان أن يضحى بنفسه بهذه الطريقة”.





حيث أوضحت أنه مهما كانت المشاكل الأسرية، ولكن بالفعل حدث ذلك وشبهت وضع الفتاة المنتحرة بالكوب الماء عندما يزيد به الماء يقع، قائله: ” أه ممكن يحصل لان الإنسان شبه كوب الماء أما المياه تزيد فيه تبدأ تقع ودا اللى حصل مع أميرة بسبب المشاكل التى مرت بها خاصة بعد وفاة والدتها والطريقة التى عاملها بها أشقاؤها”







