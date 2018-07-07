ديانا حداد تهاجم نانسي عجرم.. بهذه الكلمات

انتقدت الفنانة ديانا حداد ابنة بلدها الفنانة نانسي عجرم، بطريقة غير مباشرة بعدما اتهمت الأخيرة بالتعالي على المعجبين والتكبر عليهم خلال زيارتها المغرب لإحياء حفل ضمن مهرجان موازين.

حديث ديانا جاء عبر مقطع فيديو نشرته عبر السناب شات، قالت فيه: "نحن نقول دائماً من تواضع الله رفعه، التواضع شيء عظيم، الفنان بلا محبة الناس لا شيء، دون أن يشعر أنه منهم وهم منه، ولا يوجد أي فارق بينه وبينهم، ومن لا يكون كذلك من الأفضل أن يجلس في منزله".

وقد نشرت ديانا فيديو آخر من إحدى زياراتها للمغرب، ظهرت فيه وهي بين الناس وكيفية تعاملها معهم، ففسر البعض أن الفيديو موجه كما أن الكلام للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.