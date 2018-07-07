موعد مباراة كرواتيا ضد روسيا بكأس العالم ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب كرواتيا، مع منتخب روسيا يوم السبت 7-7-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال8 في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت 1 Max HD.

- بين سبورت 2 Max HD.

وتأهل منتخب كرواتيا كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب روسيا كثاني المجموعة الأولي في المونديال.

ونجح منتخب كرواتيا في الصعود لدور ال8 بعد فوزه علي منتخب الدنمارك بركلات الترجيح، بينما حقق منتخب روسيا فوزا صعبا علي منتخب اسبانيا، أيضا بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.