هل يفك مارتينز عقدة المدرب الأجنبي مع بلجيكا في المونديال؟.. 'التاريخ يقول نهايته في النهائي'

تأهل منتخب بلجيكا بقيادة مدربه روبيرتو مارتينز، إلي دور النصف من بطولة كأس العالم في روسيا 2018، بعد الفوز علي منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال8 من المونديال.

واقترب مارتينز من انجاز تاريخي لم يحقق منذ 40 عام، حيث لم ينجح سوا مدربان اجنبيان من الوصول لنهائي بطولة كأس العالم عبر تاريخه منذ بداية البطولة في عام 1930.

وكان أول من حقق هذا الانجاز هو الإنجليزي جورج رينور مع منتخب السويد في كأس العالم 1958، وخسر في النهائي أمام منتخب البرازيل بنتيجة 5-2.

وحقق المدرب النمساوي أرنست هابيل مع منتخب هولندا هذا الإنجاز بالوصول للمباراة النهائية للمونديال في كأس العالم 1978، وخسر أيضًا النهائي أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية مقابل هدف.

ولم يحقق أي مدرب أجنبي بطولة كأس العالم عبر تاريخه، فهل يفك مارتينز هذة العقدة أمام المدربين الاجانب في كأس العالم بروسيا 2018 ؟.