ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هل يفك مارتينز عقدة المدرب الأجنبي مع بلجيكا في المونديال؟.. 'التاريخ يقول نهايته في النهائي'

السبت 07/يوليه/2018 - 02:32 ص
هل يفك مارتينز عقدة المدرب الأجنبي مع بلجيكا في المونديال؟.. 'التاريخ يقول نهايته في النهائي'
طباعة
أحمد عصام
 

 

تأهل منتخب بلجيكا بقيادة مدربه روبيرتو مارتينز، إلي دور النصف من بطولة كأس العالم في روسيا 2018، بعد الفوز علي منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال8 من المونديال.

 

واقترب مارتينز من انجاز تاريخي لم يحقق منذ 40 عام، حيث لم ينجح سوا مدربان اجنبيان من الوصول لنهائي بطولة كأس العالم عبر تاريخه منذ بداية البطولة في عام 1930.

 

وكان أول من حقق هذا الانجاز هو الإنجليزي جورج رينور مع منتخب السويد في كأس العالم 1958، وخسر في النهائي أمام منتخب البرازيل بنتيجة 5-2.

 

وحقق المدرب النمساوي أرنست هابيل مع منتخب هولندا هذا الإنجاز بالوصول للمباراة النهائية للمونديال في كأس العالم 1978، وخسر أيضًا النهائي أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية مقابل هدف.

 

ولم يحقق أي مدرب أجنبي بطولة كأس العالم عبر تاريخه، فهل يفك مارتينز هذة العقدة أمام المدربين الاجانب في كأس العالم بروسيا 2018 ؟.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 3:50:33 AM