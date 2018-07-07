موعد مباراة انجلترا والسويد في دور الـ 8 في كأس العالم 2018

يلتقي منتخب انجلترا بنظيره السويد في لقاء أوروبي قوي يجمعهما في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم خلال الفترة الحالية في روسيا ٢٠١٨.

يلعب منتخبا انجلترا والسويد لقاءاهم على ملعب "سامارا أرينا" اليوم السبت والموافق ٧ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

يعتبر هذا اللقاء هو رقم ٢٥ الذي يجمع بين المنتخبين حيث فازت انجلترا في ٨ مباريات وانتصرت السويد في ٧ وتعادلا المنتخبين في ٩.

تقابلا المنتخبان في لقاءاين بكأس العالم عام ٢٠٠٢ وانتهى بهدف لمثله كما تواجها في ٢٠٠٦ وانتهت وقتها المباراة لهدفين مقابل مثلهما وذلك في مرحلة المجموعات.

ومن المنتظر أن تتم إذاعة لقاء السويد وانجلترا في ربع نهائي كأس العالم عبر البث المباشر والحي على قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" بالإضافة إلى قناة "تي آر تي١" التركية والتي ستنقل اللقاء بشكل مجاني.

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