موعد مباراة انجلترا والسويد في دور ربع نهائي كأس العالم

يدخل منتخب انجلترا لقاء خارج التوقعات أمام السويد في مباراة أوروبية خالصة تجمعهما في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا.

يستضيف ملعب "سامارا أرينا" لقاء السويد وانجلترا في ربع نهائي المونديال، وذلك اليوم السبت والموافق ٧ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر والخامسة السعودية.

وصل منتخب السويد لربع نهائي كأس العالم ٥ مرات وتأهل للنصف نهائي ٣ مرات سابقا أعوام؛ ١٩٣٩ و ١٩٥٨ و١٩٩٤.

تأهل منتخب انجلترا لهذا الدور منذ ٢٠٠٦ عندما خسر من البرتغال، لم يتخطى الانجليز دور ربع النهائي منذ ١٩٩٠ عندما فازوا على الكاميرون.

من المقرر أن يتم نقل مباراة انجلترا والسويد عبر بعض القنوات الأجنبية المجانية مثل "تي آر تي ١" التركية وقناة "italia1" الإيطالية، بالإضافة للقناة القطرية "بي إن سبورت ماكس ١و٢".

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