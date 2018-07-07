ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توقيت مباراة انجلترا ضد السويد في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

السبت 07/يوليه/2018 - 02:10 ص
توقيت مباراة انجلترا ضد السويد في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
طباعة
منى العوضي
 

يخوض منتخب انجلترا صدام قوي أمام السويد، اليوم السبت في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا ٢٠١٨.

تقام مباراة السويد وانجلترا على ملعب "سامارا أرينا" وذلك اليوم السبت والموافق ٧ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تأهل منتخب انجلترا لدور الثمانية بعد الفوز بركلات الترجيح على كولومبيا في دور الستة عشر بينما تخطت السويد عقبة سويسرا بهدف نظيف في نفس الدور.

يعد هذا اللقاء هو رقم ٢٥ الذي يجمع بين المنتخبين فازت انجلترا في ٨ لقاءات والسويد في ٧ وحسم التعادل ٩ مباريات بينهم.

ومن المنتظر أن تتم إذاعة لقاء انجلترا والسويد في دور الثمانية عبر البث الحي والمباشر على القناة التركية "تي آر تي ١" بشكل مجاني.

تابت البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 2:20:02 AM