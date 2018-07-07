توقيت مباراة انجلترا ضد السويد في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يخوض منتخب انجلترا صدام قوي أمام السويد، اليوم السبت في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم والمقامة خلال الفترة الحالية في روسيا ٢٠١٨.





تقام مباراة السويد وانجلترا على ملعب "سامارا أرينا" وذلك اليوم السبت والموافق ٧ يوليو ٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.





تأهل منتخب انجلترا لدور الثمانية بعد الفوز بركلات الترجيح على كولومبيا في دور الستة عشر بينما تخطت السويد عقبة سويسرا بهدف نظيف في نفس الدور.





يعد هذا اللقاء هو رقم ٢٥ الذي يجمع بين المنتخبين فازت انجلترا في ٨ لقاءات والسويد في ٧ وحسم التعادل ٩ مباريات بينهم.





ومن المنتظر أن تتم إذاعة لقاء انجلترا والسويد في دور الثمانية عبر البث الحي والمباشر على القناة التركية "تي آر تي ١" بشكل مجاني.





تابت البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.



