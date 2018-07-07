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رسالة أصالة لـ 4 من كبار نجوم الطرب في العالم العربي

السبت 07/يوليه/2018 - 01:58 ص
رسالة أصالة لـ 4 من كبار نجوم الطرب في العالم العربي
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الفجر الفني
 

عبرت المطربة السورية أصالة نصري، عن سعادتها الشديدة بالتقاء 4 من كبار نجوم الطرب في العالم العربي في حفلات سوق عكاظ بالمملكة العربية السعودية وهم فنان العرب محمد عبده والقيصر كاظم الساهر وسفير الأغنية العربية عبد الله الرويشد والمطرب ماجد المهندس.


ونشرت أصالة البوستر الرسمي للحفل معلقة عليه: "كما للسياسة رجال وللعلم رجال وللدّين رجال،، أيضا للفن والإبداع رجال وهاهمّ الرجال الكبار يجتمعون في السعودية ليتني معكم لأسّعد، ليتني بين النّاس أسمعكم وأفخر، هذا هو العالم الَّذِي أنتمي إليه، وهاهمّ أهله الَّذِين شدّوا من أزره ، ونفضوا من على سطحه بعض الغبار، أنتم للحياة أحبّة وفخر ودواء للرّوح ، أطال الّله في عمركم وعمر منّ أحبّكم".


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