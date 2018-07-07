جهاد جريشة يكشف حقيقة اضطهاده في كأس العالم
السبت 07/يوليه/2018 - 02:03 ص
منى العوضي
كشف جهاد جريشة، الحكم المصري الدولي، سبب تحكيمه لمباراة واحدة فقط خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.
قال جريشة، خلال تصريحاته مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc":"لا أعلم لماذا حكمت مباراة واحدة، لكن عملت إعداد جيد ومستوى مميز خلال المباراة التي حكمتها ونالت إعجاب الجميع وأخذت إشادة من زملائي".
تابع حديثه: "فوجئت من عدم وضع أسماءنا ضمن حكام دور الثمانية رغم الإشادة من الجميع على مستوانا خلال المباراة لكن في الأخير غادرنا ورأسنا مرفوعة ولا توجد أية مشكلة".
واصل: "لم نترك لنا أي انطباع سلبي خلال البطولة وهذا أمر جيد للغاية، لا يوجد اضطهاد للحكام العرب والأفارقة والناس بتتعامل بشفافية واحترام".