ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جهاد جريشة يكشف حقيقة اضطهاده في كأس العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 02:03 ص
جهاد جريشة يكشف حقيقة اضطهاده في كأس العالم
طباعة
منى العوضي
 

كشف جهاد جريشة، الحكم المصري الدولي، سبب تحكيمه لمباراة واحدة فقط خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.


قال جريشة، خلال تصريحاته مع برنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc":"لا أعلم لماذا حكمت مباراة واحدة، لكن عملت إعداد جيد ومستوى مميز خلال المباراة التي حكمتها ونالت إعجاب الجميع وأخذت إشادة من زملائي".


تابع حديثه: "فوجئت من عدم وضع أسماءنا ضمن حكام دور الثمانية رغم الإشادة من الجميع على مستوانا خلال المباراة لكن في الأخير غادرنا ورأسنا مرفوعة ولا توجد أية مشكلة".


واصل: "لم نترك لنا أي انطباع سلبي خلال البطولة وهذا أمر جيد للغاية، لا يوجد اضطهاد للحكام العرب والأفارقة والناس بتتعامل بشفافية واحترام".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 2:10:01 AM