الأهلي يطمئن على فريق الكرة في كرواتيا





محمد مرجان ، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أجرى إتصالاً هاتفياً مع محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكره بالفريق الأول، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت ،اطمأن خلاله على فريق الكره خلا ل رحله عودته من سلوفينيا إلى معسكره المغلق في كرواتيا بعد خوض مباراة ودية أمام أولمبيا و الذي انتهى بالتعادل 1-1.





كما اطمأن مرجان على سير استعداد الفريق في معسكره وأشاد بحالة الانضباط والالتزام التي يفرضها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





و نقل المدير التنفيذي الي يوسف تحيات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي و تأكيده علي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني و اللاعببن علي تنفيذ معسكر خارجي علي أعلي مستوي.





وأكد مرجان علي أن الأهلي يستعد بشكل مميز لمباراته المقبلة مع تاون شيب بطل بتسوانا يوم ١٧ يوليو المقبل في دوري أبطال إفريقيا.. مؤكدًا علي أن الفريق مستمر في معسكره الخارجي حتي يوم ٩ يوليو والعودة إلى القاهرة صباح ١٠ يوليو.