"اللي باعنا" لـ راغب علامة تتخطى 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)
السبت 07/يوليه/2018 - 01:44 ص
الفجر الفني
واصلت أغنية "اللي باعنا" للنجم راغب علامة في حصد مشاهدات الجمهور منذ طرح الكليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"في 13 يونيو الجاري، حيث حققت أكثر من 5,431,936 مشاهدة حتى الآن.
وتصدر "علامة" المراتب الأولى في سباقات الأغنيات العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا فاحتلّ المرتبة الأولى في مصر، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، قطر، الجزائر والبحرين بحسب احصاءات أنغامي الرسمية.
يذكر أن أغنية "اللي باعنا" هي من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي، توزيع مدحت خميس وإنتاج شركة Backstage Production.
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