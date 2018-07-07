مدرب بلجيكا: نحتاج لمزيد من الطاقة قبل مباراة فرنسا





كشف الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا عقب الفوز على البرازيل والتأهل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 المقامة حاليًا بروسيا بأنهم يحتاجوا لمزيد من الطاقة قبل مواجهتهم المقبلة أمام فرنسا.





وقال مارتينيز في تصريحات بعد المباراة: "البرازيل كانت جادة والجميع يدرك أنها تستطيع هزيمتنا لكنني لم أفكر لثانية واحدة أن اللاعبين سوف يستسلمون".





وأضاف: "قدمنا أداءً مميزًا اليوم أمام البرازيل وأتمنى أن يكون الجميع في بلجيكا فخورون بما حققناه حتى الآن ولكن مازلنا بحاجة إلى مزيد من الطاقة قبل خوض مباراتنا المقبلة في نصف النهائي".





وتابع: "هناك حاجز نفسي يواجه أي منتخب عندما يواجه البرازيل، إنهم أصحاب 5 ألقاب عالمية لذلك عندما تواجههم تحتاج إلى ميزة تكتيكية وبالتالي كان يجب أن نتمتع بشجاعة خلال المباراة".





واختتم مارتينيز تصريحاته قائلاً : "إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي كان بمثابة مغامرة كبيرة ولكنني أثق في اللاعبين أكثر من الخطة. هازارد ولوكاكو كانا رائعين وأنا أفتخر بعقليتهما لقد حصلا على تعليمات صارمة في المباراة والتزما بها حتى الثانية الأخيرة".