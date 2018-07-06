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تعرف على رسالة نانسي عجرم لابنتيها ميلا وإيلا

السبت 07/يوليه/2018 - 12:29 ص
تعرف على رسالة نانسي عجرم لابنتيها ميلا وإيلا
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الفجر الفني
 

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهرت عجرم، برفقة ابنتيها ميلا وإيلا، حيث وجهت لهما رسالة قالت لهن خلالها: "كبر البحر بحبكن". 

ولاقت الصورة إعجاب جمهور نانسي عجرم، وقام معجبوها بمشاركتها على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. 

كِبر البحر بحبكن ... #نانسي_عجرم

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