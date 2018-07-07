وزيرة التخطيط: تعليم المرأة وعملها يقلل من الزيادة السكانية

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الزيادة السكانية تحدي رئيسي أمامهم، وأن الاختلال بين معدل النمو السكاني ومعدل نمو الموارد يمثل عبء شديد على الدولة.



وشددت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، على أن الاستمرار بنفس معدل الزيادة السكانية يأكل جميع ثمار التنيمة، ويؤدي إلى شعور الكل بتدهور كبير في مستوى الحياة.



وأضافت أنه توجد استراتيجية كبيرة للسكان، وتوعية كبيرة جدًا، وأن تعليم المرأة وعملها يقلل من الزيادة السكانية، لافتة إلى أن مصر من أوائل الدول التي وضعت رؤية للتنمية المستدامة.

