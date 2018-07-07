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وزيرة التخطيط: الإعلان عن جائزة التميز للعاملين بالدولة لخلق تنافس ورفع القدرات

السبت 07/يوليه/2018 - 02:47 ص
وزيرة التخطيط: الإعلان عن جائزة التميز للعاملين بالدولة لخلق تنافس ورفع القدرات
هالة السعيد
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أمنية فوزي
 
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإعلان عن جائزة التميز للعاملين بالدولة لخلق تنافس ورفع القدرات.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن المرأة تتولى ملفات هامة بالدولة ولها دور مؤثر بالمجتمع، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوصيهم دائمًا بالاستثمار في البشر.

وأشارت إلى أن بعض أصحاب المصالح في المحليات لا يريدون التطور ومكافحة الفساد.
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