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تفاصيل كشف غموض محاولة قتل سائق توكتوك لسرقته في الدقهلية

السبت 07/يوليه/2018 - 02:33 ص
تفاصيل كشف غموض محاولة قتل سائق توكتوك لسرقته في الدقهلية
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
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ألقت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث المنزلة، القبض على المتهمين بطعن سائق بعد استدراجه والشروع في قتله، لسرقة التوك توك الخاص به فى أقل من 10 ساعات من البلاغ. 

وكان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد باستقبال مستشفى المنزلة وحيد فكرى السعيد أبو النور 20 سنة مصاب بجرح نافذ بالرقبة.

وبسؤاله قرر أنه أثناء قيادته للتوك توك بالمنزلة، قام شابان باستيقافه وطلبا منه توصيله من المنزلة إلى المطرية مقابل مبلغ مالى كبير، ولدى وصوله إلى ترعة السلام قاما بتهديده بسلاح أبيض مطواة لسرقة التوك توك، ولدى رفضه قاما بطعنه وفرا هاربين.
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