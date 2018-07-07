وزيرة التخطيط: انتهاء التعيين بالواسطة والمحسوبية.. واختيار المتقدمين للوظائف إلكترونيا

أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القاعدة الأساسية في السياسة النقدية هي الموازنة بين التكلفة والعائد.



وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة،: "وصلنا بالاحتياطي النقدي في عام 2013 إلى ما يقرب من 13 مليار دولار".



وأكدت أنه تم انتهاء التعيين بالواسطة والمحسوبية، ويتم اختيار المتقدمين للوظائف إلكترونيًا.

